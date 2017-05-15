"Евровидение-2017". Как это было

14 Мая 2017 21:32

Танцующая обезьяна, поцелуи на сцене, беговые дорожки - и все мимо. Впервые за несколько десятилетий на "Евровидении" выиграла просто песня - без постановочного номера. Победителем 62-го конкурса стал Салвадор Собрал. Он принес первую в истории "Евровидения" победу Португалии. В субботу вечером Европа представила лучшие песни континента, среди которых и творение NaviBand.

Все мы переживали за ребят. И вместе со всей Европой вздохнули на нежданном романтическом поцелуе. Красивый ход, да и в целом было очень симпатичное выступление. Как итог - выход в финал. Уже с этим поздравляем всю большую команду Белтелерадиокомпании и наших партнеров, готовивших белорусов к выступлению. А детали того, как это было, прямо сейчас расскажет Евгений Перлин, который, не покладая рук и не жалея голосовых связок, все эти дни работал в Киеве.

В буфете в делегэйшн баббл, где артисты проводят целый день, совсем не полезная для вокала еда. Мороженое фониаторы запрещают, и, тем не менее, это самый популярный здесь продукт. И даже мороженое не смогло остудить атмосферу в гримерках. Страны готовятся к выступлению на "Евровидении" - больше полугода ради трех минут на этой сцене! Песня участника из Словении дожидалась звездного часа и вовсе 10 лет. Хит победителя был рожден лишь несколько месяцев назад.

Салвадор Собрал, победитель "Евровидения-2017": "Я рад, что выиграл. Но моя жизнь никак завтра не изменится. Завтра мы вылетаем домой в Португалию. Не знаю, наверное, продолжим запись моего второго альбома. Главное, что моя жизнь продолжается".

Вчерашний вечер позволил обойти некоторые правила "Евровидения". Во-первых, сам победитель пропустил практически все репетиции, кроме генеральных. Исключение для Салвадора сделали организаторы из-за его болезни - у португальского артиста порок сердца, и он находится под постоянным наблюдением врачей.

Луиза Собрал, композитор, автор песни победителя "Евровидения-2017": "Это были очень тяжелые полгода для нас. Мы переживали, как такое количество интервью и волнение скажутся на здоровье моего брата".

Во-вторых, во время номера победителя на сцену вместе с артистом вышла его сестра Луиза, которая и заменяла его на репетициях.

Салвадор Собрал за две недели в Киеве не дал ни одного интервью. Его тщательно скрывали от прессы и отказывали даже журналистам самых престижных СМИ.

А для Беларуси "Евровидение" запомнилось пятым выходом в финал. NaviBand первыми в истории конкурса спели с главной музыкальной сцены Европы по-белорусски. Постановка запомнилась фанатам фирменным кличем и танцем, который повторяла вся арена МВЦ. Но после полуфинала Ксюша и Артем номер немного изменили, концовка была совсем не импровизированной.

NaviBand, представители Беларуси на "Евровидении-2017": "Мы решили 3 года назад, что поцелуемся на сцене только в финале "Евровидения".

Беларусь заняла в итоге на "Евровидении" 17 место. Высший балл поставили Украина и Азербайджан. Хотя вчера почти не сработал принцип соседского голосования. Финал шоу впервые за долгие годы обошелся практически без Балкан и совсем без представителей Прибалтики.

Такой геополитический расклад на "Евровидении" впервые с 2004 года. Шоу в этом году вернулось к своему историческому предназначению. И, вероятно, в следующем мае мир увидит настоящий конкурс песни и праздник культур Европы!