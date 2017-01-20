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Евровидение 2017. Финал национального отбора. #9 Никита Ходас
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20 Января 2017 13:20

Евровидение 2017. Финал национального отбора. #9 Никита Ходас

20 января состоится финал национального отборочного тура Международного конкурса песни "Евровидение-2017", имя победителя которого зрители телеканалов "Беларусь 1" и международного спутникового "Беларусь 24" узнают в прямом эфире. 

Под #9 в финале национального отбора выступит Никита Ходас.
  

Теги: Евровидение-2017

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