Евровидение 2017. Финал национального отбора. #8 NAPOLI

Культура
20 Января 2017 13:10
Евровидение 2017. Финал национального отбора. #8 NAPOLI20 января состоится финал национального отборочного тура Международного конкурса песни "Евровидение-2017", имя победителя которого зрители телеканалов "Беларусь 1" и международного спутникового "Беларусь 24" узнают в прямом эфире.
Под #8 в финале национального отбора выступит NAPOLI.
Другие новости
20.01.2017 15:27 / Культура Современный текстиль от молодых белорусских мастеров
20.01.2017 15:00 / Культура Сегодня станет известно, кто представит Беларусь на "Евровидении"
20.01.2017 14:00 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #13 PROвокация
20.01.2017 13:50 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #12 LERMONT x JULIC
20.01.2017 13:40 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #11 Анастасия Шеверенко
20.01.2017 13:30 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #10 Анжелика Пушнова
20.01.2017 13:20 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #9 Никита Ходас
20.01.2017 13:00 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #7 NUTEKI
20.01.2017 10:50 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #6 KATTIE
20.01.2017 10:40 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #5 ISAAK NIGHTINGALE
20.01.2017 10:30 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #4 NAVIBAND
20.01.2017 10:20 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #3 Владислав Курасов
20.01.2017 10:10 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #2 Александра Ткач
20.01.2017 10:00 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #1 Июль
20.01.2017 07:17 / Культура Сегодня Беларусь выберет свой голос на "Евровидении-2017"
19.01.2017 21:36 / Культура Кто представит нашу страну на "Евровидении", Беларусь узнает завтра
19.01.2017 15:25 / Культура У претендентов на путевку на "Евровидение-2017" первая репетиция финала
19.01.2017 12:25 / Культура В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на "Евровидение-2017"