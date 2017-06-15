Экспозиция пространственных скульптур "Арт-острова" открылась в парке Победы

15 Июня 2017 19:10

В парке Победы под открытым небом сегодня начинается экспозиция пространственных скульптур "Арт-острова". Над объемными полотнами из дерева, пластика и бетона, которые поражают формой и размерами, интернациональная команда мастеров трудилась несколько месяцев. Работает там и наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Надежда Сербиненко.

Сейчас мы находимся в парке Победы, именно здесь и разместились инсталляции. Официальное открытие состоялось час назад - и кстати, "Арт-острова" здесь вырастают уже в третий раз. К уже знакомым минчанам огромному стулу, прищепке, канцелярской кнопке величиной с двухэтажный дом в этом году добавится еще 11 новых арт-объектов. Авторы пространственных композиций - и известные художники и скульпторы, и начинающие. Для участия в "Арт-островах" также приглашены и мастера из Берлина - они сделали скульптуру в урбанистическом стиле тэйп-арт. Подробнее о самых интересных инсталляциях нам расскажет Наталья Шарангович, директор Национального центра современных искусств (видео).

Хочу напомнить, что главная особенность этой выставки под открытым небом - полный интерактив. Руками трогать разрешено все! А также смотреть, делать селфи, а на некоторые скульптуры даже залезать. Тему жизни большого города мастера - каждый по-своему - отразили в работах. "Арт-острова" - это своего рода подарок Минску к 950-му дню рождения. Поэтому до середины сентября площадка открыта для всех.