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Экспозиция, посвященная Валентину Елизарьеву, открылась во Дворце Республики
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30 Марта 2017 19:12

Экспозиция, посвященная Валентину Елизарьеву, открылась во Дворце Республики

Большой фоторепортаж о Валентине Елизарьеве. В стенах Дворца Республики открыта экспозиция, посвященная основоположнику белорусской школы балета.

В преддверии юбилея (народному артисту исполнится 70 в октябре) движения мэтра на камеру фиксировал поклонник его творчества, начинающий фотограф. Никите Федосику удалось найти общий язык с хореографом и получить пропуск в закулисную жизнь мастера. Здесь около полусотни кадров, на которых репетиции Елизарьева с артистами балета. Кстати, в этом году, спустя 7 лет творческой паузы, Валентин Николаевич вернется на сцену Большого театра Беларуси с новой редакцией своего балета "Спартак".

Балетмейстер продолжает свою творческую деятельность в ведущих театрах Европы. В свой юбилей Валентин Елизарьев также выступит режиссером концерта "Звезды мирового и белорусского балета".

  

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