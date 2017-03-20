Экспозиция Национального исторического музея Беларуси пополнится серебряными монетами из приватной коллекции

20 Марта 2017 21:32

Экспозиция Национального исторического музея Беларуси скоро может пополниться ценными предметами - раннелитовскими серебряными монетами из приватной коллекции. Динарии еще ягайловской чеканки хотят приобрести с помощью краудфандинговой платформы. Как это работает, расскажет Нина Можейко.

С такой монетной чеканкой исследователи имеют дело не каждый день. Поэтому и отношение особое - в белых перчатках раскладывают ценные находки. Пока не экспонаты - серебряные пенязи или по-латински динарии еще частное имущество. Из собственных рук белорусского коллекционера. По традиции имени нумизмата не афишируют.

Грош был основной единицей. Мелкой разменной считался пенязь - знакомый по европейской традиции пенни. В обиходе жителей ВКЛ - многонационального государства "от моря до моря" - были и зарубежные номиналы. Талеры и дукаты преимущественно венгерские. Такие уже есть в экспозиции Национального исторического. Пополнить нумизматические пробелы решили монетами 80-х годов XIV столетия - это монеты времен великого князя Ягайло. Здесь и гюлистанский данг Золотой Орды, и пенязи с шестиконечным крестом в щите или с изображением льва, а также спорный портретный динарий.

Для монет уже выделили место в постоянной экспозиции. Чтобы артефакты быстро оказались здесь, Национальный исторический решил использовать опыт краудфандинговой платформы и коллективно приобрести монеты. Это первая такая попытка госмузея. На акцию отвели 60 дней - за этот период можно внести определенную сумму.

Если платформа себя хорошо зарекомендует, в планах музея сделать коллективный проект на Ночь музеев - вместе составить концепцию следующих суток для музейных гурманов.