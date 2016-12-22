Эксклюзивное интервью с Дольфом Лундгреном

18 Декабря 2016 21:39

Гостеприимность Беларуси вновь оценили в Голливуде. Новость о том, что нашу страну в очередной раз посещает всемирно известная личность, мгновенно разлетелась по всем социальным сетям. Как оказалось, Дольф Лундгрен прибыл в Минск, чтобы погрузиться в исторически достоверную реальность популярной компьютерной игры белорусских разработчиков World of tanks. Звезда кинофильма "Рокки 4" - хрестомайтиный Иван Драго - принял участие в съемках рекламных роликов в поддержку новой игры.

График артиста был довольно плотным. Но "Главному эфиру" удалось поймать голливудскую звезду в Национальном аэропорту Минск. Нина Можейко пообщалась тет-а-тет с известным актером.