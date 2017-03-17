Егор Шаранков представит Беларусь на международном конкурсе исполнителей "Витебск -2017"

18 Марта 2017 21:25

Егор Шаранков из Минска представит Беларусь на международном конкурсе исполнителей "Витебск -2017", который пройдет в рамках фестиваля "Славянский базар".

Право выступить на конкурсной площадке оспаривали 10 участников отбора. Финал проходил в форме концерта на сцене Театра эстрады. Впервые в истории национального отбора жюри принимало решение в открытом формате. Результаты голосования каждого из экспертов выводились на электронное табло. Музыкантов оценивали в 2 категориях. Каждый вокалист исполнил белорусскую песню, а затем мировой хит. Судейская коллегия во главе с народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом поставила победителю 171 балл. Телеверсию концерта покажут 25 марта в эфире телеканала "Беларусь 3".

Завершающий тур детского конкурса разделили на два этапа. В первом вокалисты исполняли песни отечественных композиторов, а вот во втором ребятам предоставили право выбора. Фаворита коллегия жюри озвучила уже после первого, так называемого предварительного прослушивания. Это Мария Могильная из Могилева. Она и представит нашу страну на детском конкурсе.