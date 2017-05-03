Эдуард Ханок запретил использовать музыку своих самых популярных песен. Комментарий Минкульта

3 Мая 2017 15:14

Два месяца осталось до старта "Славянского базара" в Витебске. В открытии 26 фестиваля искусств основной станет тема 130-летия со дня рождения Марка Шагала. Сегодня об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной форуму. Нынешний фестиваль уже считается самым звездным - сольные концерты артистов начнутся за несколько дней до официальной церемонии и продолжатся после закрытия. На данный момент в программе 18 вокальных проектов на главной площадке Витебского амфитеатра. Один из них посвящен юбилею ансамбля "Сябры" во главе с народным артистом Беларуси Анатолием Ярмоленко.

В последние несколько дней вокруг одной из песен коллектива и еще четырех произведений из репертуара Ядвиги Поплавской ведутся активные обсуждения. Связано это с тем, что известный композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок запретил использовать музыку своих самых популярных песен в исполнении этих артистов. Нам удалось записать эксклюзивные комментарии.

Ирина Дрига, первый замминистра культуры Беларуси: "Конечно, будем изыскивать возможности для урегулирования этой ситуации в правовом поле с учетом требования законодательства об авторском праве. Потому что песни замечательные, артисты замечательные, композитор замечательный, и мы сделаем все, что возможно, в рамках закона, чтобы этот вопрос был урегулирован".

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "В адрес фестиваля таких писем пока не поступал. На сегодняшний день у нас в стране есть все возможности, чтобы авторское право соблюдалось. Здесь нужно разбираться, но я считаю, что и со стороны самого заявителя, и со стороны исполнителей нужно делать все возможное, чтобы такие великолепные произведения все-таки звучали".

В фестивальные дни праздничной площадкой станет весь Витебск. Десятки мероприятий развернутся прямо на улицах города. Многие из запланированных проектов уже аншлаговые. Конкурс молодых исполнителей остался неизменным. Поданы заявки от 21 участника со всего мира. За несколько недель до вокального соревнования конкурсанты приедут в Минск для репетиций с национальным оркестром под управлением Михаила Финберга.