Джазовый вечер откроет серию концертов в Минске в эту субботу

6 Июня 2017 19:15

Сегодня стала известна программа юбилейного, пятого сезона джазовых вечеров у ратуши. Городской фестиваль, полюбившийся белорусам, из года в год собирает многотысячную аудиторию и лучших исполнителей из разных уголков мира. В этом году музыкальные вечера удивят смешением разных стилей. Кстати, впервые прозвучат и позывные фестиваля. Многим зарубежным звездам даже пришлось пожертвовать своими летними турне. Именитые гости с пяти континентов начнут съезжаться в белорусскую столицу в пятницу. Первый джазовый вечер, который откроет серию концертов в Минске, состоится в эту субботу.

Андрей Калина, музыкальный продюсер фестиваля "Джазовые вечера": "Мы взяли на себя несколько таких миссий интересных, как то: творческие встречи заезжих гастролеров с белорусскими музыкантами вне сцены. Плюс ко всему будет отдельная встреча с мировой звездой джазовой бас-гитары Кристианом Галвисом, чилийцем, который обладает просто феноменальной техникой, и я надеюсь, что в процессе вот этой встречи какие-то секреты исполнительского мастерства наш гость сможет передать и белорусским музыкантам".

Всего в белорусской столице ожидается три джазовых вечера. Все они будут связаны одной сюжетной линией, завершатся джазовой пьесой "Караван".