До официального открытия "Евровидения" осталось три дня

5 Мая 2017 07:14

Уже в воскресенье в экспоцентре "Парковый" участников конкурса ждет рекордно длинная красная ковровая дорожка. Ну а главной музыкальной новостью стало возвращение Русланы - она выступит в финале "Евровидения", где представит свою новую песню.

А какие планы на сегодня у белорусских артистов - расскажет специальный корреспондент в Киеве Евгений Перлин. У NaviBand прошла фотосессия и автографсессия в одном из торговых центров в сердце Киева. Встречали тепло, фанаты пели песню "Гісторыя майго жыцця". Все очень поддерживают идею исполнения песни по-белорусски. Ксюша и Артем раздали фанатам на память диски, значки с белорусской символикой и буклеты.

Сегодня репетиции продолжатся в репетиционных залах с тренером по вокалу и хореографом. Чтобы немного скорректировать номер и отточить свое мастерство перед второй генеральной репетицией.

А во второй половине NaviBand ожидает пешеходная экскурсия по Киеву от организаторов "Евровидения". Ребята смогут познакомиться с главными достопримечательностями украинской столицы.