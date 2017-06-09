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Дни культуры Пермского края проходят в Минске
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11 Июня 2017 15:17

Дни культуры Пермского края проходят в Минске

Звуки оркестра, балерины и деревянная скульптура. Дни культуры Пермского края проходят в Минске. Открыл праздник знаменитый губернский оркестр. Коллектив с богатыми традициями духовой школы играет классику, фольклор, эстраду и джаз.

Для минской публики оркестр подготовил программу "Мой родимый край". Эстрадные хиты исполнили солисты, фольклорные и танцевальные коллективы.

  

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