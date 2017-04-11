Детскому журналу "Вясёлка" - 60 лет

12 Апреля 2017 18:56

Путешествия по стране детства длиной в 60 лет. Свой юбилей отмечает детский журнал "Вясёлка". Ежемесячно он знакомит маленьких читателей с природой, культурой и историей нашей страны. На страницах издания также публикуют произведения многих знаменитых белорусов. Кроме того, для маленьких читателей постоянно устраивают конкурсы, викторины и творческие встречи, а к юбилейной дате праздничные мероприятия пройдут в библиотеках и школах по всей стране.

Владимир Липский, главный редактор журнала "Вясёлка":

"Сколько бы лет ей ни было, она молодая, энергичная, весенняя. И похожа на радугу небесную со всеми ее цветами. Мы встречаем юбилей "Вясёлкі" с настроением, с радостью, с надеждой, что за нами идет смена детей, которые примут от нас эстафету".

Екатерина Горид, художественный редактор журнала "Вясёлка":

"На днях выйдет наш юбилейный номер. Первый разворот будет посвящен нашей команде, мы на одном звездолете как единая команда. Там вы можете видеть, как выглядят те, кто готовят для вас материалы".

Журнал "Вясёлка" дважды становился лауреатом национального конкурса "Золотая Литера". Сейчас редакция издания работает над созданием серии детских книг.