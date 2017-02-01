Культура
1 Февраля 2017 12:11
Детское "Евровидение-2017" пройдет в Грузии
Такое решение принял Европейский Вещательный Союз.
Международный конкурс для юных талантов пройдет в ноябре в стране, которая за 15 лет выигрывала его трижды.
В прошлом году победительницей стала 11-летняя Мариам Мамадашвили с песней "Солнце". Отметим, Грузия впервые будет принимать детское "Евровидение".
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