Детское "Евровидение-2017" пройдет в Грузии

1 Февраля 2017 12:11

Такое решение принял Европейский Вещательный Союз.

Международный конкурс для юных талантов пройдет в ноябре в стране, которая за 15 лет выигрывала его трижды.

В прошлом году победительницей стала 11-летняя Мариам Мамадашвили с песней "Солнце". Отметим, Грузия впервые будет принимать детское "Евровидение".