Детские таланты из разных стран собрал Международный конкурс современного искусства

10 Апреля 2017 15:35

Участие принимали более трех сотен сольных исполнителей и творческих коллективов. На сцене юные артисты демонстрировали вокальные, танцевальные и театральные способности, виртуозное владение музыкальными инструментами. Разнообразные по жанру и форме номера оценивало профессиональное жюри: знаменитые деятели культуры, продюсеры и режиссеры.

5 лет конкурс открывает детские таланты. А победители - желанные гости на музыкальных форумах, концертах и фестивалях в Беларуси и за пределами страны.