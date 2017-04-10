Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Детские таланты из разных стран собрал Международный конкурс современного искусства
Культура
RSS
Детские таланты из разных стран собрал Международный конкурс современного искусства
Скачать Поделиться

10 Апреля 2017 15:35

Детские таланты из разных стран собрал Международный конкурс современного искусства

Участие принимали более трех сотен сольных исполнителей и творческих коллективов. На сцене юные артисты демонстрировали вокальные, танцевальные и театральные способности, виртуозное владение музыкальными инструментами. Разнообразные по жанру и форме номера оценивало профессиональное жюри: знаменитые деятели культуры, продюсеры и режиссеры.

5 лет конкурс открывает детские таланты. А победители - желанные гости на музыкальных форумах, концертах и фестивалях в Беларуси и за пределами страны.

  

Другие новости

"Променад" "Праменад" 07.04.2017 18:52 / Культура "Променад"
NaviBand прилетели в Амстердам NaviBand толькі што прыляцелі ў Амстэрдам NaviBand just arrived in Amsterdam 07.04.2017 13:45 / Культура NaviBand прилетели в Амстердам

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =