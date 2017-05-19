Музею древнебелорусской культуры в этом году исполняется 40

18 Мая 2017 21:30

Сегодня профессиональный праздник у хранителей древности и ценителей искусства. День музеев отмечают во многих странах мира, в том числе и в Беларуси. У нас действует около 160 музеев, среди которых исторические дворцово-парковые ансамбли и средневековые замки, усадьбы и дома известных личностей, а также уютные тематические мини-галереи. За прошлый год они приняли более шести миллионов гостей. Поздравления сегодня звучат и в адрес Музея древнебелорусской культуры. Ему в этом году исполняется 40. Из фонда юбиляра - репортаж Инны Пилевич.

Случайный прохожий вряд ли узнает в этом здании музей республиканского значения. Хранилище национальных ценностей находится в одном из корпусов Академии наук и, соответственно, является ее подразделением. Музей древнебелорусской культуры - учреждение далеко за рамками своего статуса. Здесь в течение 40 лет не только экспонируют раритеты, но и ведут серьезную научную работу по изучению художественного наследия страны.

Полина Богдан, научный сотрудник Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси: "У нас нету такого разделения труда, как в больших музеях, в которых есть хранители, смотрители, экскурсоводы и научные сотрудники отдельно. У нас всем занимается одна небольшая группа людей. Мы все научные сотрудники. Но по совместительству мы работаем и с фондовыми коллекциями, и проводим экскурсии".

Основой для создания музея стала проблема размещения уникальной коллекции. Она была собрана во время этнографических экспедиций и раскопок на территории Беларуси. Так ученые вывозили в столицу одежду священников, иконы, скульптуры, которые портились на крышах закрытых храмов. Изначально процесс спасения вообще проходил нелегально, ученые действовали вопреки тогдашней идеологии.

Борис Лазуко, директор Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси, кандидат искусствоведения: "После одной экспедиции более 20 икон были вывезены ночью в художественный музей, в картинную галерею. Ведь советские ученые, по мнению тех чиновников, не могли заниматься иконами. Изучать их. Тем более забирать их".

На сегодня сакральная коллекция музея древнебелорусской культуры по своим размерам вторая в республике. Больше - только в фондах Национального художественного.

В коллекции и "Рыцарь, который уснул". Именно так прозвали в народе надгробную плиту Павла Сапеги. Подканцлер Великого Княжества Литовского заказал этот памятник еще при жизни и попросил вылепить себя молодым в рыцарских доспехах. Рядом - его три умершие жены с молитвенниками в руках. Мемориальная скульптура была установлена в гольшанском костеле и находилась там аккурат до закрытия храма.

Единственный белорусский музей, в фондах которого хранится национальное наследие: слуцкие пояса, ценности из чернобыльской зоны, - самая богатая в стране коллекция народного костюма. Всего в фонде 30 000 предметов. Все они под наблюдением двух штатных реставраторов. Итог их работы будет продемонстрирован на выставке восстановленных икон. Кстати, лекарям старины понадобится не одно десятилетие, чтобы дать новую жизнь всему, что было спасено еще во время создания уникального фонда.