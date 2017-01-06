День белорусской письменности в этом году состоится в Полоцке

4 Января 2017 21:09

По традиции национальный праздник проходит в городах, которые являются историческими литературными центрами. Подготовка к масштабному событию началась, и это несмотря на то, что сам праздник пройдет в сентябре. Своими планами уже делятся организаторы. Они рассказали о сюрпризах, которые ожидают гостей большого фестиваля в Полоцке. Подробности - у Марины Романовской.

Руководитель полоцкого театра "Пилигрим" Вера Киселева сейчас работает над новым спектаклем. Премьеру артисты готовят специально ко Дню белорусской письменности. По традиции главное литературное событие произойдет в начале сентября. Праздник пройдет сразу на нескольких площадках.

Одним из событий праздника станет открытие памятного знака "Полоцк - колыбель белорусской государственности". Его установят в центре города. Кроме этого, запланирован капитальный ремонт и модернизация сразу нескольких масштабных объектов в районном центре.

Символично, что праздник пройдет на родине Франциска Скорины в знаковый для нашей страны год. В 2017 году исполнится пять столетий белорусскому книгопечатанию. И именно в Полоцке работает единственный в Беларуси музей, который хранит историю книги.

Музей белорусского книгопечатания открыл свои двери для посетителей в 1990 году - во время празднования пятисотлетия со дня рождения Франциска Скорины. Экспозиция полностью посвящена книге: от первых рукописных свитков до современных изданий. Всего же здесь демонстрируется более двух тысяч предметов.

День белорусской письменности проходит в городах, которые считаются историческими литературными центрами. В прошлом году национальный праздник принимал Рогачев. Полоцк готовится встретить гостей уже в третий раз.