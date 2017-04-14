"Дело жизни" - о профессионалах в сфере искусства

17 Апреля 2017 21:22

Продолжение проекта "Дело жизни" - с сегодняшнего дня в вечернем прайм-тайме на "Беларусь 1" новый цикл программ о национальной культуре. Корреспонденты Агентства теленовостей подготовили 8 творческих эссе о профессионалах в сфере искусства - артистах, музыкантах, публицистах, режиссерах и скульпторах. О тех, кто по праву может назвать свое ремесло делом жизни. Непридуманные истории успеха и скрытые от обычных зрителей подробности создания национальных шедевров, а также все, что осталось за кадром фильма, - в репортаже Нины Можейко.

Эстетика белорусского Ренессанса под музыку живого классика Смольского. Первая серия культурного цикла "Дело жизни" посвящена опере со статусом "национальная" - "Седая легенда". Тот самый продукт, который легко вписывается в ранг элитарных. Одни фамилии создателей - Короткевич – Смольский говорят сами за себя. Классики белорусского искусства. Тем более случай неординарный - герои разговаривают по-белорусски, старательно произнося каждый звук.

Большой театральный зал, словно бархатное красное сердце Национального академического. Зритель воспринимает действие именно отсюда, но журналистский интерес не ограничивается только таким ракурсом. Эта точка - уже итог работы, которую ведут не один месяц.

Корреспонденты, операторы, осветители и режиссеры - над проектом работает целая команда Агентства теленовостей. Каждая деталь имеет свой смысл. Так, макет сцены - полная, только уменьшенная копия в масштабе 1 к 20-ти на экране, как настоящая полнометражная. Передать настоящие габариты помогли технологии.

Олег Долгополов, главный режиссер Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Визуализация искусства - это очень непростая задача. Тем более, когда ты снимаешь фильм о людях, которые делают своими руками это искусство и делают это очень профессионально. Нам важно было не отстать от них в этом плане. Поэтому мы задействовали весь спектр техники, который у нас был. Мы использовали камеры со сверхвысоким разрешением. Для съемки макетов мы брали слайдер, мы даже поднимали квадрокоптер в здании Большого театра".

"Дело жизни" - преимущественно закулисный проект. На первом плане истории реальных людей. Таких, как композитор Владимир Кондрусевич. Герой следующей серии из цикла. Создатель первого национального мюзикла "Софья Гольшанская". На каждый свой спектакль приходит за час до начала. Проверяет, как настроена техника. Такие кадры вы нигде больше не увидите: автор опер и симфоний, балетов и кантат рубит дрова. Такие почти интимные подробности и создают канву серии.

Инна Пилевич, заместитель заведующего отдела новостей культуры Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Очень часто совсем простые вещи вдохновляют творцов на создание настоящих шедевров. Так случилось и с моим героем, Владимирам Кондрусевичем. Однажды в руки композитора попала монета, которая была выпущена ко дню рождения Софьи Гольшанской. Так вот аннотация к этому денежному знаку настолько впечатлила музыканта, что тот посвятил княжне настоящий национальный мюзикл".

Реальные герои нашей современности смело конкурируют с вымышленными. Доля телепросмотров проекта с понедельника по четверг последние четыре недели только растет. Предыдущие 12 серий о науке и достижениях отечественной инженерии побили рекорды.

Иван Эйсмонт, главный директор Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:

"Я пока не буду раскрывать всех секретов. Возможно в следующей, третьей, части мы коснемся людей, которые приложили руку к строительству самых знаковых, самых больших, красивых объектов Республики Беларусь".

Культурный цикл будет полностью на белорусском языке. Тот самый случай, когда тему трудно ограничить каким-то лимитом хронометража. Достижения национального искусства вместят в 20 минут эфира.