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Cтартует второй этап продажи билетов на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
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17 Марта 2017 07:22

Cтартует второй этап продажи билетов на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

Билеты можно будет купить на все программы, которые пройдут в Летнем амфитеатре. Начало третьего этапа продажи - 21 апреля. Напомним, XXVI фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 17 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 11,12,18 и 19 июля.

 

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