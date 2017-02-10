Cокровища белорусской книжной культуры в британских фондах

10 Февраля 2017 21:04

Первый белорусский "Букварь", Статут Великого Княжества Литовского и оригиналы книг Скорины - сокровища белорусской книжной культуры сегодня в британских фондах. Возможно ли их возвращение на родину, хотя бы кратковременное, чтобы показать потомкам? Вопросы, ответы на которые сегодня в Минске искали эксперты Беларуси и Великобритании.

О чем договорились книговеды - в репортаже Елены Бормотовой.

Под знаком 500-летия белорусского книгопечатания и его начинателя Скорины проходит и Международная минская ярмарка. Хозяйничает на нем Британия. У наших стран на ближайшую перспективу запланировано множество совместных культурных проектов. Героем которых, безусловно, будет Скорина. Между тем, англичане, кроме истории, интересуются современным состоянием белорусской литературы.

О Скорине сегодня весь день беседовали белорусские и британские ученые. Они вместе собрались в Нацбиблиотеке, чтобы найти компромисс в возвращении белорусских книжных памятников. Основной вопрос - в каком виде будет проходить процесс. Возможно ли их хотя бы на короткий срок выставить в Беларуси?

В конце месяца книговеды и дипломаты встретятся в Лондоне. Крупная совместная научная конференция запланирована и на сентябрь нынешнего года. Она пройдет в Минске. Тем временем белорусы сумели реконструировать станок, на котором Скорина печатал свои книги и в Праге, и в Вильно. Тираж на тот момент был около тысячи экземпляров.

В Великобритании сегодня действует крупный центр по изучению и популяризации белорусского историко-культурного наследия. В Лондоне работает музей и библиотека имени Франтишка Скорины. Кстати, там собрана самая крупная в Европе коллекция белорусского книжного наследия. А вообще в Великобритании сегодня хранится 6 оригинальных экземпляров Скорины.

А еще самый первый белорусский "Букварь" - единственный полный экземпляр в мире. Статут ВКЛ на старобелорусском языке. В фондах крупнейшей и древнейшей библиотеки мира - Британской - есть три книги Скорины. Переговоры с британской стороной длились более года.

В цифру переведена и Первая книга Царств Скорины, которая хранится в Троицком колледже Кембриджа. Виртуальное возвращение позволило включить экземпляр в факсимильное издание скориновского книжного наследия. Кстати, сегодня точное воссоздание в более чем 20-ти томах получила Гран-при национального конкурса "Искусство книги".