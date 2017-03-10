Через 250 лет на месте дворца князей Огинских остались две часовни и фундамент от мельницы

10 Марта 2017 15:34

Через 250 лет на месте дворца князей Огинских остались две часовни, фундамент от мельницы и воспоминания. Двухэтажная летняя резиденция князей размещалась в деревне Ручица Вилейского района.

На стенах во дворце стиля барокко и рококо - гобелены и портреты князей, мебель из красного дерева. Здесь постоянно давали балы и литературно-музыкальные вечера. И свои лучшие полонезы Огинский написал именно здесь.

Рассказывает Юлия Токарь.

Еще три столетия назад эта деревня Ручица, что в Вилейском районе Минской области, была завидным земельным наделом. Им владели знаменитые князья Великого княжества Литовского. В 1738 году место, где сливаются две реки Ганутка и Нарочанка, становится рядовым поместьем Огинских.

Тадеуш Огинский сразу приглашает итальянского архитектора Антонио Гену в живописной местности построить удачную усадебно-парковую резиденцию в стиле позднего барокко с использованием форм рококо. Все было сделано за 10 лет.

Сам дворец отличался богатым внешним убранством и интерьерами. Здесь постоянно шумели балы и литературно-музыкальные вечера. С 1814 резиденцией владел племянник Тадеуша - композитор Михал Клеофас Огинский.

Возможно здесь Огинский и написал свои лучшие полонезы. "Прощание с Родиной" исследователи относят ко времени, когда композитор как раз в 1822 году оставлял Беларусь. Сегодня от знаменитого городка остались полуразрушенные часовни, фундамент старой мельницы и воспоминания, которыми дорожит новый хозяин. Он с гордостью показывает карту, которую сделал, прежде чем поселиться в живописном городке.