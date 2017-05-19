"Чароўны куфэрак" собирает друзей

19 Мая 2017 15:34

В одиннадцатый раз фестивальная площадка объединила в Любани лучшие детские театральные коллективы не только из Беларуси, но и ближнего зарубежья. В репертуарной палитре произведения от классики до современности - известные сказки на новый лад, мюзиклы, комедии. Отдельная страница творческого действа - спектакли кукольных театров.

Наталья Кузьмицкая познакомилась с программой фестиваля. Когда и тысяча километров не преграда на пути к искусству и творчеству. Детский коллектив из Харькова уже не впервые покоряет театральные подмостки Беларуси. Очередные гастроли озорников в Любани - на "Чароўным куфэрку".

Одиннадцатый год подряд областной фестиваль детского творчества собирает лучшие коллективы не только центрального региона, но и всей страны. На фестивальной афише в этом году их 19 с разнообразной жанровой программой - от мюзикла до драмы.

Профессионализм актеров растет с каждым годом. Председатель жюри Владимир Мищанчук оценивает не только коллектив вообще, но и потенциал каждого в отдельности. Заслуженный артист и декан Академии искусств не однажды призывал юных театралов любительскую сцену сменить на профессиональную.

Возможно, "Чароўны куфэрак" поможет осуществить мечту и Юлиане Пачобут. Она уже 5 лет на сцене. На этом фестивале исполняет роль осы, одного из главных персонажей знаменитой "Мухи-Цокотухи" Чуковского в новом прочтении.

Театральный форум не ограничивается только конкурсными показами. Во время фестиваля работают творческие лаборатории, где можно взять мастер-класс от настоящих мастеров сцены.

"Чароўны куфэрак" открылся. Впереди еще два фестивальных дня.