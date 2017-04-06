Культура
6 Апреля 2017 15:41
Cерию изданий "История и культура подляшских белорусов" передали в дар Национальной библиотеке
Cерию изданий "История и культура подляшских белорусов" презентовали и передали в дар Национальной библиотеке Беларуси. Серию составляют семь книг, посвященных разным аспектам белорусской культуры на Подляшье - это граница с Польшей. Отметили и исторические события, и знаковые персоны. Автор книг Дорофей Фионик - польский историк, этнограф белорусского происхождения и издатель.
В каждой из книг - богатый архивный материал, воспоминания местных жителей, отличные иллюстрации. Используются белорусский и польский язык, а также письменная форма местной подляшской речи.
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