Cерию изданий "История и культура подляшских белорусов" передали в дар Национальной библиотеке

6 Апреля 2017 15:41

Cерию изданий "История и культура подляшских белорусов" презентовали и передали в дар Национальной библиотеке Беларуси. Серию составляют семь книг, посвященных разным аспектам белорусской культуры на Подляшье - это граница с Польшей. Отметили и исторические события, и знаковые персоны. Автор книг Дорофей Фионик - польский историк, этнограф белорусского происхождения и издатель.

В каждой из книг - богатый архивный материал, воспоминания местных жителей, отличные иллюстрации. Используются белорусский и польский язык, а также письменная форма местной подляшской речи.