"Букет учителю" - в Белгосфилармонии

31 Мая 2017 18:52

"Букет учителю" - концерт под таким названием прошел в Белгосфилармонии. И это подарок к юбилею от талантливых и знаменитых учеников их учителю по классу фортепиано - профессору Академии музыки, заслуженному деятелю искусств Беларуси Людмиле Шеломенцевой.

Рассказывает Лариса Гулякевич.

Оркестровая репетиция перед концертом в Большом зале Белгосфилармонии, в классе разыгрываются пианисты, в фойе и на ступеньках - люди с цветами. Каждый из этих музыкантов - значительная личность в своей профессии. Большая часть имеет мировое признание, победы в многочисленных международных конкурсах. Объединяет всех один педагог, корифей фортепианной школы - профессор Государственной академии музыки Людмила Сергеевна Шеломенцева. Ей и посвятили большой юбилейный концерт ее ученики.

Вячеслав Спиридонов с детства учился у знаменитой Шеломенцевой, потом продолжал обучение в швейцарском Берне, а сейчас преподает в цюрихской школе Захара Брона.

Свой творческий подарок подготовил знаменитый Юрий Блинов, который долгое время жил и учился в Соединенных Штатах Америки, сейчас - пианист-композитор, организатор международного фестиваля "Палескі агеньчык".

Деятельность легендарной пианистки Людмилы Шеломенцевой - целая эпоха в развитии белорусской фортепианной школы. Но самое ценное для педагога - успехи ее учеников. Они же продолжают ее дело, передают опыт, но шлифуют свое мастерство.

После белорусской консерватории талантливая молодая пианистка стажировалась в московской консерватории имени Чайковского и стала лауреатам первого Национального конкурса пианистов. В 60-70 годы активно концертировала, выступала с сольными программами и в ансамблях.

Профессор Шеломенцева и сегодня дает мастер-классы. Попасть на уроки музыки, которые на бис проходили в Японии, Польше и других странах, мечтают как начинающие, так и опытные белорусские пианисты.