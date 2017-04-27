28 Апреля 2017 19:14

Один из известнейших киноинженеров СССР Борис Попов празднует юбилей. 95-летие мастера накануне отметили в Музее истории белорусского кино в кругу Союза кинематографистов. Ветеран Великой Отечественной своими глазами видел ужасы фашистских лагерей, на себе испытал осуждение и недоверие к тем, кто вернулся из плена. Только спустя долгие годы Борис Антонович стал влиятельной фигурой в мире кино. В Минск его отправили по распределению после института. Сначала молодой специалист, а после - главный инженер Министерства кинематографии.

Своими руками Борис Попов строил первые павильоны "Беларусьфильма" и легендарные кинотеатры Беларуси. Сам же переоборудовал их под широкий экран. Вот уже 30 лет мастер на заслуженном отдыхе, однако и в 95 интересуется современными технологиями кинопроизводства, пишет книги и изучает интернет-пространство.