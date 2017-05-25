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Большой театр приглашает поклонников отметить день рождения вместе
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25 Мая 2017 12:01

Большой театр приглашает поклонников отметить день рождения вместе

Большой театр Беларуси приглашает поклонников оперного и балетного искусства отметить свой 84-й день рождения. Сотрудники театра проведут экскурсии в фойе и по зрительному залу, а также расскажут историю Большого. А мастера бутафории и гримеры проведут мастер-классы.

Сейчас в Большом работает наш корреспондент Елена Бормотова (прямое включение).

  

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