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Большой театр подвел итоги конкурса "Новогодняя семейная игрушка"
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6 Января 2017 15:15

Большой театр подвел итоги конкурса "Новогодняя семейная игрушка"

Большой театр Беларуси  подвел итоги рождественского конкурса "Новогодняя  семейная игрушка". Конкурс  не  новый, такую акцию здесь проводят уже в третий раз. 70 семей из разных регионов  представили  более 90 авторских елочных игрушек. Всем известных балетных и оперных персонажей  создавали  как при помощи традиционных материалов - папье-маше, бумаги и ткани, так  и совсем нестандартных, например, макаронных изделий.

Жюри выбрало трех победителей, но грамоты и подарки  от Большого театра  получили все участники рождественского соревнования. Среди сюрпризов конкурса - билеты на сказочный балет  "Жар-птица".

 

 

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