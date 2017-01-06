Большой театр подвел итоги конкурса "Новогодняя семейная игрушка"

6 Января 2017 15:15

Большой театр Беларуси подвел итоги рождественского конкурса "Новогодняя семейная игрушка". Конкурс не новый, такую акцию здесь проводят уже в третий раз. 70 семей из разных регионов представили более 90 авторских елочных игрушек. Всем известных балетных и оперных персонажей создавали как при помощи традиционных материалов - папье-маше, бумаги и ткани, так и совсем нестандартных, например, макаронных изделий.

Жюри выбрало трех победителей, но грамоты и подарки от Большого театра получили все участники рождественского соревнования. Среди сюрпризов конкурса - билеты на сказочный балет "Жар-птица".