Большой театр оперы и балета распахнет свои двери для пышного бала

13 Января 2017 08:06

Белорусы готовятся отметить старый Новый год. Встретить праздник можно в Большом театре оперы и балета, который распахнет свои двери для пышного бала начала ХІХ века. Элегантные дамы в платьях и кавалеры в смокингах закружатся ночью в полонезе, вальсе и мазурке. С ноября гости праздника посещали еженедельные репетиции и разучивали хореографические па. Для дебютантов создали упрощенную танцевальную партию. В карнавальную ночь звуки музыки в Большом не утихнут до самого утра. Лейтмотив - произведения Пушкина.

Изюминкой новогодней ночи станет концерт-сюрприз от артистов театра "Классика New". На протяжении всего торжества развлекать гостей будут тематические салоны - литературный, астрологический, художественный - и не только.