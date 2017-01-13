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Большой театр оперы и балета распахнет свои двери для пышного бала
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13 Января 2017 08:06

Большой театр оперы и балета распахнет свои двери для пышного бала

Белорусы готовятся отметить старый Новый год. Встретить праздник можно в Большом театре оперы и балета, который распахнет свои двери для пышного бала начала ХІХ века. Элегантные дамы в платьях и кавалеры в смокингах закружатся ночью в полонезе, вальсе и мазурке. С ноября гости праздника посещали еженедельные репетиции и разучивали хореографические па. Для дебютантов создали упрощенную танцевальную партию. В карнавальную ночь звуки музыки в Большом не утихнут до самого утра. Лейтмотив - произведения Пушкина.

Изюминкой новогодней ночи станет концерт-сюрприз от артистов театра "Классика New". На протяжении всего торжества развлекать гостей будут тематические салоны - литературный, астрологический, художественный - и не только.

  

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