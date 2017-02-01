1 Февраля 2017 15:26

Опера Вагнера в исполнении всемирно известных артистов. Большой театр Беларуси приглашает на "Летучего голландца". В роли Даланда в эту субботу выступит белорусский бас Александр Рославец. В эти дни идут репетиции. Партия капитана корабля Даланда - премьерная для молодого баса из Бреста. Кстати, он отлично окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и был солистом Большого театра России. Сейчас он живет в Германии и выступает на сцене оперы Франкфурта.

В субботу на сцену Большого выйдут настоящие звезды: Владимир Петров, Анастасия Москвина, Юрий Городецкий - финалист российского конкурса "Большая опера".