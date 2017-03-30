Большой театр Беларуси представляет спектакль для любителей фэнтези

30 Марта 2017 18:46

Сегодня премьера оперы-сказки "Волшебная флейта". Спектакль долгое время ставили на русском языке. Новая редакция - двуязычная. Арии исполняют в оригинале - на немецком, а вот диалоги остались на русском. Над новой версией постановки работала международная команда из Германии, Австрии и России.

Во время работы над "Волшебной флейтой" художники вдохновлялись такими популярными фильмами, как "Властелин колец" и "Игра престолов". Зрителей впечатлит частая смена декораций, компьютерная графика и две сотни костюмов.