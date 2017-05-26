Большой театр Беларуси отметил 84-летие

25 Мая 2017 21:37

Свой день рождения отмечает сегодня Большой театр Беларуси. И по традиции устраивает День открытых дверей.

Зрители увидели то, что обычно скрыто от посторонних глаз - гримерные работали в фойе. А за кулисами, туда, кстати, можно было попасть по предварительной записи, целый день проводили мастер-классы по вокалу и балету.

Для гостей работало несколько фотозон. Детей привлекали драконы из премьерной постановки "Волшебная флейта". Здесь можно было встретить и постановщиков. Они рассказывали, как создавался, к примеру, спектакль "Седая легенда", который удостоен Государственной премии. Также можно было посмотреть на увлечения тех, кто обычно выходит на сцену.

В эти минуты заканчивается спектакль "Кармен". С него, кстати, все и начиналось 84 года назад. Многие артисты симфонического оркестра и хора Большого театра сейчас находятся на гастролях в Европе. А артисты балета готовятся отправиться в Китай, где покажут спектакль-легенду "Лебединое озеро".