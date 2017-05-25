Большой театр Беларуси организовал день открытых дверей

25 Мая 2017 15:12

Сегодня Большой театр Беларуси в свой праздник организовал день открытых дверей. Мероприятие традиционное, проходит уже в третий раз.

Главную академическую сцену страны посетили несколько тысяч гостей. Для них было подготовлено несколько экскурсионных маршрутов, причем, экскурсии проходят так, что группы людей не пересекаются. Организовано около 20-ти мастер-классов: по вокалу, сценическому мастерству, режиссуре, балету. Их проводят ведущие мастера сцены, народные артисты и главный режиссер.

Открытыми двери в театре будут оставаться еще около часа. Все это время в фойе на разных этажах работают фотозоны. На фоне декораций знаковых спектаклей со зрителями беседуют создатели постановок. А вечером ровно в 19 будут давать "Кармен" - спектакль, которым все и начиналось 84 года назад.