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Большой театр Беларуси готовит сразу две громкие премьеры этого сезона
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11 Апреля 2017 21:10

Большой театр Беларуси готовит сразу две громкие премьеры этого сезона

В рамках Союзного государства Большой театр Беларуси готовит сразу две громкие премьеры этого сезона - оперу и балет. На афишах - национальные звезды в дуэте с российскими авторами и постановщиками. Белорусско-российские тандемы уже привычная практика. В нашу страну приезжают за воплощением проектов в сфере элитарного искусства. И часто остаются навсегда. Почему творческая элита России выбирает Беларусь, узнала Нина Можейко.

Его природный бас (командный голос) слышен и без микрофона. Театральная традиция, чтобы было понятно даже на галерке. Главного режиссера Михаила Панджавидзе в стенах Большого называют не иначе как золотой рыбкой. Всколыхнул театр и добавил масштаба - Панджавидзе предпочитает большие формы.

Работает широкими мазками. Небелорус поставил и национальную оперу. "Седая легенда" на либретто Короткевича в этом году стала лауреатом Государственной премии. Этого могло бы и не случиться, если бы несколько лет назад Михаил Панджавидзе не решился на переезд в Беларусь. Сменил московские подмостки Большого на минские.

За режиссером отправилась и супруга. Парадокс: для солистки Большого театра России переезд в Минск стал карьерным толчком. Ее сопрано в белорусском репертуаре есть где распеться. Сейчас готовится к первому показу опера "Сельская честь".

Постановка Михаила Панджавидзе. До громкой премьеры итальянской классики чуть менее трех недель. Театр работает в режиме нон-стоп. Уже вырисовывается солнечная Сицилия - итальянская деревня 20-х годов прошлого века.

"Смена декораций" дала не только творческий "приплод", но и семейный. Здесь, в Минске, у тандема Панджавидзе-Головлева родилась младшая дочь.

Лауреат спецпремии Президента за значительные достижения в развитии современного оперного искусства и постановку оперы "Царская невеста" Панджавидзе ставит модерновое соло своей Любаше - Оксане Волковой.

Меццо-сопрано с мировым признанием даст сольный концерт - редкость - на родной сцене, споет в компании российского тенора Сергея Радченко.

Российско-белорусский культурный тандем для театральных широт дело привычное. По сути, одна академическая школа. За реализацией и воплощением из России частенько едут в Беларусь. Даже те, кто уже давно состоялся.

Так, меценат и бизнесмен Вячеслав Заренков совмещает управление крупной строительной компанией в Петербурге с творчеством и благотворительностью. Помог отреставрировать Свято-Покровский женский монастырь в Витебской области, что всего в 30-ти километрах от родной деревни Ходулы.

А международный фестиваль "Балетное лето в Большом" запомнится мировой премьерой - "Орр и Ора". Автор либретто - Заренков.

Главную партию в балете исполнит Людмила Хитрова. Балерина родилась в Караганде, училась в Нижнем Новгороде, а танцует в Минске. Под белорусский свет софитов напросилась сама. Прошла серьезный отбор. Теперь уже ведущий мастер сцены когда-то начинала с кордебалета.

Балерина Хитрова под началом соотечественницы. Постановкой балета занимается Александра Тихомирова. Обладательница почетной государственной награды - медали Франциска Скорины родом из Саратова. Некогда солистка Малого балета в труппе Мариинского театра, чуть позже педагог-репетитор в питерской консерватории имени Римского-Корсакова. Сегодня в ее профессиональной коллекции десятки постановок. За сезон параллельно ставит несколько спектаклей не только в Беларуси.

Для реализации творческих проектов в Беларуси не только есть площадка, но и созданы условия. Лидер в СНГ по количеству творческих вузов ежегодно принимает студентов из России на учебу и стажировку. По сути своей толерантная Беларусь предоставляет возможности и для карьерного роста независимо от национальности. 

  

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