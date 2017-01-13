Большой театр Беларуси дал пышный бал

14 Января 2017 09:05

Вот уже в 8-й раз более 6 сотен гостей отпраздновали Новый год по старому календарю. Мероприятие поистине с аристократическим лоском! Дамы в элегантных платьях и кавалеры в смокингах кружились в полонезе, вальсе, мазурке и польке. Также для посетителей работали тематические салоны: литературный, астрологический, художественный и многие другие. Открыл вечер русский бал, а в полночь начался венский.

Апогеем староновогодней ночи стал концерт-сюрприз от артистов театра "Классика Нью". Бал завершился лишь ближе к рассвету.