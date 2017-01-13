Большой театр Беларуси дает новогодний бал

13 Января 2017 21:05

Вот уже в восьмой раз (традиционно 13 января) здесь проходит масштабное театрализованное и костюмированное представление эпохи аристократических гуляний. В этот раз Большой театр предлагает окунуться во времена Пушкина. Мероприятие неизменно пользуется большим интересом - билеты раскупили еще летом. Гостей торжества помимо танцев ждут тематические салоны, яркая конкурсная программа и концерты с сюрпризами. Сейчас в Большом театре находится съемочная группа Агентства теленовостей.

На прямую связь со студией выходит Инна Пилевич (прямое включение). Хотелось бы на несколько часов стать Татьяной Лариной, но пришлось остаться верной официально-деловому стилю. Дело в том, в отличие от меня, участники бала начали подготовку к торжественной ночи еще осенью. Дресс-код для дам - платья в пол, а для джентльменов - смокинги. Многие попытались воплотить такие исторические образы как Екатерина Вторая или Петр Первый.

А с ноября гости праздника посещали еженедельные репетиции. Для новичков была создана упрощенная танцевальная партия. На протяжении ночи участники будут кружиться в полонезе, вальсе, мазурке, польке - в общей сложности они исполнят девять танцев. Дворцовым залом, где было принято устраивать балы, стало фойе театра. Здесь около 20 минут назад начался русский бал. Его открывают дебютанты. Далее - выступление корифеев, которые представят более сложную в техническом плане программу. А само торжество началось еще в 8 часов вечера. В фойе гостей встречали герои сказок Александра Пушкина - Золотая Рыбка, Кот Ученый, Золотой Петушок. Ожидается и появление самого классика русской литературы - он оценит конкурс стихов в камерном зале.

Программа обширная. Сегодня можно будет понаблюдать за судом "Тенора против басов" и спеть любимые новогодние хиты, научиться понимать язык цветов, сделать открытку-поздравление. Развлекают посетителей тематические салоны. Литературный, астрологический, художественный. В фойе работают художники-шаржисты и киностудия "Пушкин. Cinema.by", где можно попробовать себя в качестве актера и многое другое. Большой театр Беларуси сегодня действительно работает в нестандартном режиме. В 23 часа в главном зале начнется концерт "Классика New". А ровно в полночь - для гостей шампанское и продолжение танцевального марафона - на этот раз Венский бал, в основе которого - вальсы Штрауса. Завершится торжество в третьем часу ночи.