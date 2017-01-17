16 Января 2017 15:21

Люди светские и духовные, профессиональные танцоры и новички - более полутысячи гостей собрал девятый Минский бал православной молодежи. Дамы и кавалеры кружились в ритмах разнообразных танцев - от танго и румынского до польки и хастла. Но преимущество в этом году отдали венской программе и соответственно эпохе Иоганна Штрауса. В венском вальсе закружилась и Юлия Токарь.

Попасть на волшебный бал XVIII века, где царит светская атмосфера, сегодня желает буквально каждая молодая девушка. Закружиться в вальсе и станцевать мазурку еще в студенчестве мечтала и Маргарита Чирикова. В этом году инженер-эколог решилась стать дебютанткой Минского бала православной молодежи. Для новичков главное условие - праздничное убранство в светлых тонах. Свое первое бальное платье оттенка шампань Маргарита старательно шила сама.

На первый и, пожалуй, самый торжественный танец, которым открывались традиционные балы, они мерно выходят - на полонез. Более 250 танцоров на паркете и столько же гостей объединил девятый Минский бал православной молодежи. На танцевальном вечере солировали 50 пар дебютантов.

Этот бальный вечер был в трех отделениях. До выхода в свет танцоры-профессионалы и любители готовились четыре месяца. В этом году кружились в ритмах разнообразных танцев - от танго и румынского до польки и хастла. Но преимущество отдали венской программе и соответственно эпохе Штрауса.

Неслучайно и шестой номер отдан вальсу венскому. Именно с него в XVIII веке в столице Австрии и начались бальные танцы. Самая распространенная фигура - поворот на три шага. И даже сегодня в венском вальсе кружатся под рапсодию Иоганна Штрауса.

Светский антураж дополнили духовой оркестр, литературно-музыкальные салоны, игры - все до деталей стилизовано соответственно времени.

За девять лет православного бала участие в нем приняли более 2 тысяч танцевальных пар. 60 из них стали парами семейными.