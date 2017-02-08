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Бобруйск официально стал культурной столицей Беларуси
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9 Февраля 2017 07:22

Бобруйск официально стал культурной столицей Беларуси

Торжественное вручение символа - Хрустального аиста - и соответствующего сертификата прошло накануне. Поздравил бобруйчан с новым статусом министр культуры Борис Светлов. Что касается программы культурных событий, она уже расписана до декабря. Это сотни мероприятий, в том числе и международный фестиваль "Венок дружбы". Выбор Бобруйска в качестве культурной столицы оказался не случайным.

По итогам республиканских конкурсов вручены также премии "Человек года" и присвоено звание самых культурных городов Беларуси. Ими стали: Могилев, Новополоцк и агрогородок Мотоль Брестской области.

  

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