Бобруйск официально стал культурной столицей Беларуси

Культура
9 Февраля 2017 07:22
Бобруйск официально стал культурной столицей БеларусиТоржественное вручение символа - Хрустального аиста - и соответствующего сертификата прошло накануне. Поздравил бобруйчан с новым статусом министр культуры Борис Светлов. Что касается программы культурных событий, она уже расписана до декабря. Это сотни мероприятий, в том числе и международный фестиваль "Венок дружбы". Выбор Бобруйска в качестве культурной столицы оказался не случайным.
По итогам республиканских конкурсов вручены также премии "Человек года" и присвоено звание самых культурных городов Беларуси. Ими стали: Могилев, Новополоцк и агрогородок Мотоль Брестской области.
Другие новости
08.02.2017 19:04 / Культура В Киеве отложили продажу билетов на "Евровидение-2017"
08.02.2017 15:03 / Культура Сегодня в столице торжественно открылась Минская международная книжная ярмарка
08.02.2017 12:16 / Культура В Национальном художественном музее Беларуси откроется выставка "Век Антона Бархаткова"
08.02.2017 07:08 / Культура Камерная литературная встреча прошла в Музее истории Великой Отечественной
07.02.2017 21:22 / Культура С начала февраля Беларусь живет с новым Кодексом о культуре
07.02.2017 19:21 / Культура В центре Минска на площади Победы звучали волынки
07.02.2017 15:05 / Культура Кинолента "Следы на воде" производства "Беларусьфильма" выходит в отечественный прокат
07.02.2017 09:07 / Культура Реплики мировых шедевров в Национальном центре современных искусств
07.02.2017 08:12 / Культура Первый международный экспериментальный "пленэр на колесах" подвел итоги
06.02.2017 08:01 / Культура Юбилей отмечает народный артист Беларуси Виктор Саркисьян
03.02.2017 18:53 / Культура Рубрика "Променад"
03.02.2017 07:00 / Культура В Беларуси сегодня вступает в силу Кодекс о культуре
02.02.2017 19:17 / Культура Беловежская пуща вошла в топ-25 туристических направлений Восточной Европы
02.02.2017 19:15 / Культура Национальной библиотеке Беларуси могут присвоить имя Франциска Скорины
02.02.2017 07:22 / Культура В Минске стартовал нестандартный арт-проект
02.02.2017 07:17 / Культура Уникальный орнат конца XVIII века показали широкой публике
01.02.2017 15:26 / Культура Большой театр Беларуси приглашает на "Летучего голландца"
01.02.2017 12:11 / Культура Детское "Евровидение-2017" пройдет в Грузии