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Благотворительный концерт прошел в Минске
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5 Июня 2017 15:28

Благотворительный концерт прошел в Минске

Песней от сердца к сердцу. Благотворительный концерт прошел в столице. По доброй традиции артисты эстрады посвятили свои произведения людям с особенностями развития. В этом году песенный марафон на открытой площадке психоневрологического интерната объединил более двух тысяч зрителей. Специально на концерт привезли пациентов из других медучреждений.

Инициатором благотворительного марафона был известный певец Александр Тиханович. И нынешний концерт - это не только внимание зрителям с особенностями развития, но и своеобразная благодарность народному артисту Беларуси.  

  

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