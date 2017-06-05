Культура
5 Июня 2017 15:28
Благотворительный концерт прошел в Минске
Песней от сердца к сердцу. Благотворительный концерт прошел в столице. По доброй традиции артисты эстрады посвятили свои произведения людям с особенностями развития. В этом году песенный марафон на открытой площадке психоневрологического интерната объединил более двух тысяч зрителей. Специально на концерт привезли пациентов из других медучреждений.
Инициатором благотворительного марафона был известный певец Александр Тиханович. И нынешний концерт - это не только внимание зрителям с особенностями развития, но и своеобразная благодарность народному артисту Беларуси.
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