Билл Сакстон выступил в Минске

3 Марта 2017 09:03

Джаз Гарлема (черного квартала Манхэттена) на один вечер переехал в Беларусь. Живая легенда американской импровизационной музыки Билл Сакстон в сопровождении квартета Алексея Черемисова из Санкт-Петербурга дал в столице сразу два концерта. Современный классик нью-йоркского джаза прибыл в Минск в рамках гастрольного тура. С Биллом Сакстоном пообщалась Ольга Медведь.

В программе 15-минутные импровизационные пьесы. Среди них не только наброски Билла Сакстона и Алексея Черемисова, но и произведения мэтров джазовой классики в авторской импровизационной обработке. До концертов в Минске музыканты уже стали сыгранным коллективом, не однажды выступали вместе.

С самолета сразу на площадку. За несколько часов до концерта обязательный саундчек. На своем творческом пути Билл Сакстон примыкал к разным стилевым направлениям джаза - от свинга до хард-бопа и фри-джаза. Но его импровизации - это всегда сочетание фантастического ритма, экспрессии и известного звука тенор-саксофона. Именно такую музыку, со сложными импровизациями, основанными на обыгрывании гармонии, а не мелодий, услышали меломаны. Минчанам привезли настоящий бибоп из Гарлема. В современности этот джазовый стиль встречается редко даже в США.

В Гарлеме, центре афроамериканской культуры, Билл Сакстон открыл свой джаз-клуб, который вызвал фурор в обществе. Своеобразным приютом для джазменов и в то же время концертной площадкой стала квартира Билла Сакстона. В тридцатых годах, во времена сухого закона, это место недалеко от популярной Седьмой авеню обрело плохую музыкальную славу. Джаз создавали подпольно. Здесь начинали такие музыканты, как Дюк Эллингтон

В Гарлеме его также знают как руководителя джаз-оркестра с музыкой мирового класса. Билл написал более 80 музыкальных композиций, которые подрывали джаз-рейтинги. Атмосферу старого нью-йоркского джаза 20-х в Минске создавали на саксофоне, рояле, контрабасе и ударных.