Культура
2 Февраля 2017 19:17
Беловежская пуща вошла в топ-25 туристических направлений Восточной Европы
Рейтинг достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить, опубликовало авторитетное британское издание The Telegraph.
Наряду с Таллинном, Ригой, Санкт-Петербургом, биосферным заповедником "Дельта Дуная" и другими туристическими направлениями список топовых мест пополнил и белорусский Национальный парк. В рейтинге у него 18-я позиция. Сегодня Беловежская пуща - это самый большой из сохранившихся фрагментов древнего леса в Европе, отмечает издание. На ее территории тысячи видов растений, птиц и животных. В том числе те, которых уже не встретишь в других местах, например, зубра или черного аиста, - описывает уникальность белорусской земли британский таблоид.
Другие новости
02.02.2017 19:15 / Культура Национальной библиотеке Беларуси могут присвоить имя Франциска Скорины
02.02.2017 07:22 / Культура В Минске стартовал нестандартный арт-проект
02.02.2017 07:17 / Культура Уникальный орнат конца XVIII века показали широкой публике
01.02.2017 15:26 / Культура Большой театр Беларуси приглашает на "Летучего голландца"
01.02.2017 12:11 / Культура Детское "Евровидение-2017" пройдет в Грузии
01.02.2017 09:05 / Культура Сегодня юбилей отмечает Республиканский театр белорусской драматургии
01.02.2017 08:07 / Культура Льву Лещенко - 75
31.01.2017 21:31 / Культура Мирский замок пополнился новыми экспонатами
31.01.2017 18:47 / Культура Галерея "Университет культуры" приглашает окунуться в мир Ирана
31.01.2017 15:12 / Культура Группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале "Евровидения"
31.01.2017 14:15 / Культура NAVIBAND выступит во втором полуфинале "Евровидения-2017"
31.01.2017 07:19 / Культура Сегодня в Киеве пройдет жеребьевка участников "Евровидения-2017"
31.01.2017 07:17 / Культура Белорусская столица отметит свой юбилей социокультурной акцией
30.01.2017 21:03 / Культура Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем
30.01.2017 15:30 / Культура Почти шестьдесят репродукций Густава Климта можно увидеть в Минске
30.01.2017 15:28 / Культура Идеи и чувства - через танец
30.01.2017 15:26 / Культура Фестиваль школьных театров на английском языке организовали в Минске
30.01.2017 15:02 / Культура Проводить Александра Тихановича в последний путь пришли чиновники, артисты, композиторы, ученики и коллеги