Культура
3 Мая 2017 19:07
Белорусский союз журналистов подвел итоги ежегодного конкурса "Золотое перо"
Лауреатами в этом году стали 17 корреспондентов в десяти номинациях. За активную гражданскую позицию журналиста премии была удостоена и заместитель директора Агентства теленовостей Виктория Сенкевич. Лауреатами "Золотого пера" также стали наши коллеги из редакции "СБ-Беларусь сегодня", корреспонденты радио "Минская волна" и БелТА. Организаторы также отметили, что с каждым годом в конкурсе принимает участие все больше региональных СМИ.
Одну из самых престижных премий в белорусской журналистике вручают уже в 23 раз. Все мастера пера получили медали и почетные грамоты от Союза журналистов.
Другие новости
03.05.2017 19:19 / Культура Премьера к 500-летию белорусского книгопечатания
03.05.2017 19:16 / Культура NaviBand опробовали главную сцену "Евровидения"
03.05.2017 15:14 / Культура Эдуард Ханок запретил использовать музыку своих самых популярных песен. Комментарий Минкульта
03.05.2017 07:06 / Культура NaviBand впервые опробует сцену "Евровидения"
02.05.2017 19:27 / Культура Группа NaviBand отрепетировала номер с хореографом и уточнила технические нюансы выступления
02.05.2017 19:25 / Культура В Минск из Италии прибыли оригинальные гравюры Рембрандта
02.05.2017 16:04 / Культура NaviBand впервые побывала в Международном выставочном центре Киева
02.05.2017 15:27 / Культура В столице организовали новый культурный проект "Минск - город красоты"
02.05.2017 15:23 / Культура Любителей-франкофонов объединил театральный фестиваль в столице
02.05.2017 07:15 / Культура Сегодня первый день репетиций у представителей Беларуси на "Евровидении"
01.05.2017 21:24 / Культура Актер театра "Лялька" Олег Рихтер отметил 50-летие
01.05.2017 21:15 / Культура Белорусская делегация на "Евровидении" отправилась в Украину
01.05.2017 15:16 / Культура Группа NaviBand отправилась в Киев
01.05.2017 12:12 / Культура Организаторы "Евровидения" объяснили, почему на шоу было продано около двух тысяч ненастоящих билетов
01.05.2017 12:08 / Культура Группа NаviBand отправляется в Киев
01.05.2017 09:31 / Культура Официальная белорусская делегация сегодня отправится в Киев на конкурс песни "Евровидение"
30.04.2017 15:06 / Культура В Киеве идут последние приготовления к "Евровидению"
29.04.2017 21:29 / Культура Итальянские страсти на сцене Большого
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)