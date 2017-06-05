Белорусские кинематографисты приняли участие в 1-м Международном кинофестивале в Турции

5 Июня 2017 21:34

Аланья на неделю превратилась в столицу мирового кино. По красной ковровой дорожке прошли и настоящие мэтры советского кинематографа, режиссеры, продюсеры, композиторы, а также восходящие звезды экрана. На кинофоруме побывала и съемочная группа Агентства теленовостей. Чем запомнился фестиваль? Его итоги и кулуарная жизнь - в репортаже

Объединить культуру всех стран через кино. В лучших традициях мировых кинофестивалей в Аланьи - красная ковровая дорожка. И белорусы здесь не наблюдатели, а сами под светом софитов. Еще недавно актеры театра и кино блистали на экранах и сценических подмостках, а накануне выступили с творческими номерами на турецкой площади.

Показы фильмов проходили в Аланьи на протяжении недели. За это время зрители оценили 120 картин от всех стран - участниц кинофорума. Это новые фильмы, которые представляют фактически все существующие кинематографические жанры. Ленты были представлены на языке оригинала, но субтитровались также на турецком и английском.

Свои полнометражные и короткометражные картины лично презентовали их создатели. Режиссеры и актеры, задействованные в представленных на кинофестивале лентах, провели более 10 творческих встреч в Аланьи, которые состоялись в историческом центре города. На площади Водопадов киношники рассказали о съемочном процессе, специфике монтажа фильмов и о том, что остается за кадром в мире кинематографа.

Творческой элите даже предложили рассмотреть исторические достопримечательности Турции в качестве съемочной площадки. Ведь сегодня натурные съемки в кино становятся все более популярными. Режиссеры отдают предпочтение работе на открытом пространстве, что делает кино более реалистичным. Отснятым кадрам необходима лишь цветокоррекция. Кстати, локациями для азербайджанского кино, которое показали в рамках фестиваля, стали белорусские пейзажи. Съемки азербайджанского фильма "Прерванные воспоминания" прошли на базе "Беларусьфильма".

Борис Грачевский, кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" (Россия): "Это очень важно обмениваться, потому что сейчас настолько информационный поток высок, что сейчас никто ничего не понимает и не видит, а хочется всем творцам, которые что-то добились, поделиться, обменяться. Для меня Беларусь, если говорить серьезно, очень родное какое-то место. С Ростиславом Янковским мы были в добрейших отношениях. Я на всех этих первых фестивалях бывал на "Лістападзе". Благодаря появлению "Ералаша" сделали "Лістападзік".

Здесь нет жюри и строгой конкурсной программы. За кино при помощи анкетирования голосовали зрители. На фестивале определили фаворита, обладателя приза зрительских симпатий. Жители и гости Аланьи отдали голоса украинским кинолентам. Белорусы стали призерами в номинации "Лучшее короткометражное кино" за фильм "Последний шанс" молодого белоруса Игоря Васильева. Режиссер предложил зрителю трогательную историю о жизни спортивного тренера. Статуэтку представителю Беларуси передали в аэропорту (у режиссера не было возможности остаться на закрытие кинофестиваля, он уехал на съемки, чтобы продолжить работу над другими проектами).

Уже известно, что формат проекта изменят к следующему сезону. Из информационного кинофорум постепенно превратится в конкурсный. Сейчас организаторы проекта рассматривают кандидатуры, которые возглавят жюри кинематографического фестиваля.