Белорусские хореографы отмечают юбилей

10 Мая 2017 15:28

40 лет в нынешнем году исполнилось кафедре хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств. На торжественные концерты, фольклорные вечера и выставки приехали выпускники из разных стран мира. Всех их объединяет образ жизни и самовыражения. О языке танца репортаж Ларисы Гулякевич.

Математика и физика были не самыми любимыми предметами Сабины в школе. Стихов она также не писала. Сегодня Сабина Мунасыпова - обладательница самых престижных наград на международных хореографических конкурсах, стипендиат Президентского фонда по поддержке одаренной молодежи. Лично занимается хореографическими постановками своих сольных номеров. За ее выступлением следят за кулисами все студенты.

Они считают, что танец - это не только профессия и хорошая физическая подготовка, это стиль жизни, даже способ выражать свои эмоции языком танца.

Над Михаилом в детстве насмехались за неуклюжесть и высокий рост. Доказать свое мужество и закалить характер помогли танцы.

Свой 40-летний юбилей кафедра хореографии отмечает во время фестиваля искусств "Арт-мажор - 2017". На гала-концерт с участием творческих коллективов кафедры приехали не только педагоги, но и выпускники из разных стран мира.

Университет и кафедра хореографии практически ровесники. Если Минский институт культуры был создан в 1975-м году, то кафедра хореографии через два года. Более тысячи студентов работают сейчас в ведущих творческих коллективах Беларуси и за рубежом.

Историю кафедры можно проследить и по экспонатам выставки, приуроченной к юбилею. В галерее "Университет культуры" - костюмы, эскизы и фотоснимки.