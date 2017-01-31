Белорусская столица отметит свой юбилей социокультурной акцией

31 Января 2017 07:17

В рамках празднования 950-летия города Национальный художественный музей вместе с Министерством культуры презентуют проект "Минск глазами художников". Репродукции знаменитых картин, посвященных минской архитектуре ХХ века, которой не удалось сохраниться, разместят в разных уголках столицы. Проект рассчитан на весь год. Уже на этой неделе шесть картин белорусских мастеров можно будет увидеть на улице Ленина.

Владимир Прокопцов, гендиректор Национального художественного музея Беларуси: "Сейчас на линии метрополитена два вагона, правда, с внешней рекламой. Мы хотели бы, чтобы были такие произведения и внутри вагонов, будем договариваться и с руководством горисполкома, нашими коллегами, рекламодателями, чтобы все-таки Минск и другие регионы приобрели совсем другой вид, художественный вид, благодаря таланту наших белорусских художников, которые внесли весомый вклад в развитие национального искусства".

В общей сложности столицу украсят около 50-ти разноформатных изображений Минска, которые будут размещены на билбордах, массовых средствах передвижения, а также на экранах станций метрополитена.