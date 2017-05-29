"Белорусская капелла" под руководством заслуженного артиста Виктора Скоробогатова отмечает юбилей

29 Мая 2017 09:12

Четверть века, как коллектив ученых от музыки расшифровывает коды древних партитур. Благодаря им белорусы открывают новые страницы своей музыкальной истории. Подробности - у Натальи Бордиловской.

Моцартеум в Зальцбурге. Баховское общество в Лейпциге. Музыкальные научные центры при театрах "Ла Скала" и "Метрополитен-опера". Почти два столетия, как в мире возникают и работают организации, направленные на сохранение и популяризацию стародавнего академического наследия. Их задачи: находить музыкальные памятники, доводить их до выполнения, выдавать и вводить в учебный процесс. 25 лет назад такая община появилась и в Минске.

"Белорусская капелла" - это шесть ученых во главе с Виктором Скоробогатовым. Лирический баритон в течение тридцати лет выходил на оперную сцену в десятках ролей. Сегодня его партия - исследователь и менеджер, который вместе с сослуживцами открывает новые страницы национального музыковедения и предлагает современным исполнителям попробовать и колорит, и трудности партитур старины.

Из полтора десятка опер, три балета, 30 ораторий, сотни белорусских камерных произведений - их наработки в цифрах. За четверть века "Белорусская капелла" обогатила репертуар всех коллективов Большого театра, хоровой капеллы имени Ширмы, хора под руководством Натальи Михайловой, ансамбля "Кантабиле". Наиболее известные нотные издания теоретиков - "Куранты", "Полоцкая тетрадь", "Рифмотворный Псалтырь Симеона Полоцкого" и "Фауст". Впрочем, именно от отечественных ученых пошла сенсационная новость: строки своего шедевра Гете дописывал в сотрудничестве с нашим Антонио Радзивиллом. В магнатском театре опера и была поставлена. И сейчас "Белорусская капелла" готовит громкую новость!

Вот-вот - и мир увидит сборник на 360 страницах "Михал Клеофас Огинский. Письма о музыке. Корреспонденция". Издание откроет не столько композитора, сколько музыковеда - Огинского, учителя для молодых аристократок Флоренции, путешественника-авантюриста.

В "Белоруской капелле" берутся исключительно за новый материал. Ученых интересуют произведения, которые, начиная с 17 столетия, мало где были показаны и почти не печатались. И доказывают, что профессиональное искусство на наших землях зародилось одновременно со всем западным миром.