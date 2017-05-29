29 Мая 2017 09:12
"Белорусская капелла" под руководством заслуженного артиста Виктора Скоробогатова отмечает юбилей
Четверть века, как коллектив ученых от музыки расшифровывает коды древних партитур. Благодаря им белорусы открывают новые страницы своей музыкальной истории. Подробности - у Натальи Бордиловской.
Моцартеум в Зальцбурге. Баховское общество в Лейпциге. Музыкальные научные центры при театрах "Ла Скала" и "Метрополитен-опера". Почти два столетия, как в мире возникают и работают организации, направленные на сохранение и популяризацию стародавнего академического наследия. Их задачи: находить музыкальные памятники, доводить их до выполнения, выдавать и вводить в учебный процесс. 25 лет назад такая община появилась и в Минске.
"Белорусская капелла" - это шесть ученых во главе с Виктором Скоробогатовым. Лирический баритон в течение тридцати лет выходил на оперную сцену в десятках ролей. Сегодня его партия - исследователь и менеджер, который вместе с сослуживцами открывает новые страницы национального музыковедения и предлагает современным исполнителям попробовать и колорит, и трудности партитур старины.
Из полтора десятка опер, три балета, 30 ораторий, сотни белорусских камерных произведений - их наработки в цифрах. За четверть века "Белорусская капелла" обогатила репертуар всех коллективов Большого театра, хоровой капеллы имени Ширмы, хора под руководством Натальи Михайловой, ансамбля "Кантабиле". Наиболее известные нотные издания теоретиков - "Куранты", "Полоцкая тетрадь", "Рифмотворный Псалтырь Симеона Полоцкого" и "Фауст". Впрочем, именно от отечественных ученых пошла сенсационная новость: строки своего шедевра Гете дописывал в сотрудничестве с нашим Антонио Радзивиллом. В магнатском театре опера и была поставлена. И сейчас "Белорусская капелла" готовит громкую новость!
Вот-вот - и мир увидит сборник на 360 страницах "Михал Клеофас Огинский. Письма о музыке. Корреспонденция". Издание откроет не столько композитора, сколько музыковеда - Огинского, учителя для молодых аристократок Флоренции, путешественника-авантюриста.
В "Белоруской капелле" берутся исключительно за новый материал. Ученых интересуют произведения, которые, начиная с 17 столетия, мало где были показаны и почти не печатались. И доказывают, что профессиональное искусство на наших землях зародилось одновременно со всем западным миром.