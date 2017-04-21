Белорусская государственная филармония отмечает юбилей

25 Апреля 2017 09:13

Храм симфонической культуры, который на своей сцене принимал легенд мирового искусства, начинал деятельность, не имея собственного здания. Подготовка к знаковому музыкальному сезону началась еще до окончания предыдущего.

С 80-летием коллектив Белгосфилармонии поздравил Президент Александр Лукашенко.

На самом деле история Белорусской государственной филармонии начиналась 90 лет назад, когда постановлением Совнаркома в Минске было решено создать симфонический оркестр. В белорусскую столицу из Ленинграда был специально приглашен учитель Темирканова, Гергиева, Мравинского Илья Мусин. Он и стал во главе большого коллектива из ста музыкантов, который свой первый концерт дал в апреле 1927 года.

Да, один из ведущих филармонических коллективов - Государственный академический симфонический оркестр (сегодня - под руководством Александра Анисимова) - старше самой филармонии!

Свой дом филармония получила в 1963. Площадь Якуба Коласа. Величественное здание с залом на 930 мест. Сегодня - уникальный объект с улучшенной акустикой, с новейшим звуковым и осветительным оснащением. Гордость - орган, один из самых больших в Европе: шесть с половиной тысяч труб и почти тысяча тембров. Наше концертно-гастрольное заведение дало стены "Песнярам" и Владимиру Мулявину. Имя Белгосфилармонии десятки сезонов делают хоровая капелла Ширмы и ансамбль "Камерата", фольклорные группы "Свята" и "Купалінка", танцоры из "Хорошек" и музыканты народного оркестра Жиновича.

Академическая площадка дает старт молодым профессионалам - в штате 75 солистов, лауреатов национальных и международных премий, конкурсов, которые работают в самых разных направлениях и жанрах.

21 сентября здесь начнется 80-й, юбилейный, сезон. Все торжества будут приурочены именно к этой дате.