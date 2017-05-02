1 Мая 2017 21:15

NaviВand - уже в Киеве! Белорусская делегация на “Евровидении" отправилась в Украину.

В команде 18 человек. Кроме солистов, есть еще бэк-вокалисты, врач-фониатр, тренер по вокалу и две съемочные группы. В минском аэропорту к артистам подходили наши соотечественники, желали удачи. И уже через 50 минут самолет национального перевозчика доставил делегацию в Украину, где их встретили волонтеры. Киев уже готов к конкурсу - город украшен символикой "Евровидения". В аэропорту гостей встречает брендированный самолет.

Первым делом все участники делегации получили бейджи с аккредитацией. В багаже артистов - чемоданы не только с концертными костюмами, но и промопродукция. NaviВand привезли фанатам конкурса диски, значки и браслеты с белорусской символикой, стильные бабочки и другие сувениры. Завтра делегация включается в рабочий режим - начнутся первые репетиции.