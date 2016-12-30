Белоруска приняла участие в создании фильма о Ван Гоге

2 Января 2017 09:06

В создании фильма о Ван Гоге приняли участие сотни художников, в том числе и белоруска.

"С любовью, Винсент". В создании уникального по стилю анимационного фильма о Ван Гоге приняли участие сотни художников со всего мира. Среди них брестский мастер Мария Редько. Они работали в Польше и Греции. Огромная команда трудилась над фильмом шесть лет. Премьера состоится уже весной. Что осталось за кадром, расскажет Виктория Потоня.

Мария Редько, художница:

"В день я успевала самое большое 12 кадров нарисовать, то есть одну секунду. Для этого надо просто не вставать с места, чтобы вот так рисовать".

Мария Редько этот опыт не забудет никогда. Трудиться над уникальным проектом приходилось не покладая кисти. Работать в качестве аниматора пришлось впервые. За три с половиной месяца в мастерских Гданьска и Афин художница создала около 300 картин. В общем хронометраже киноленты это чуть меньше минуты. Мария признается: было непросто, однако благодаря этой работе она открыла в себе новые творческие грани.

Бюджет фильма – около 5 млн евро. На его создание ушло 6 лет. Всего же кинолента состоит из 60 тысяч вручную нарисованных произведений, причем написанных как будто самим Винсентом. Сначала сюжет сняли на камеру, а затем каждый кадр на холст переносили почти сто аниматоров.

Для брестской художницы стиль постимпрессионизма, в котором и писал свои картины Ван Гог, оказался близок. Возможно, поэтому для Марии Редько не так сложно было копировать технику признанного гения. К слову, убедиться в этом можно на персональной выставке художницы, организованной в одном из кафе города.

Для Марии это колоссальный опыт, благодаря которому она другими глазами посмотрела на творчество неистового голландца.

Мария Редько, художница: "До работы над этим проектом у меня было отношение к Ван Гогу как к очень распиаренному художнику, не имеющему больших оснований для такой славы. И я его именно как человека полюбила. А через это полюбила его работы".

"С любовью, Винсент!" - первый анимационный фильм о Ван Гоге, снятый в полном метре. Премьера ожидает зрителей уже весной 2017-го.