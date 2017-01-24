“Белкнига" проводит презентации и традиционные встречи с авторами

25 Января 2017 08:08

Как влиять на читателя в цифровую эпоху и не потерять связь с книгой? Традиционные встречи с авторами и презентации книжных новинок - в интерьере современного книжного магазина. Такую инициативу обещают реализовать Союз писателей Беларуси и “Белкнига". По мнению организаторов, такой формат, способен не только превратить магазин в притягательную культурную площадку, но и поможет сохранить интерес к печатной книге.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси: "Это первая наша попытка - экзамен писателей, который ведет к тому, чтобы люди больше знали и писателей в лицо, и больше привлекало внимание к книге. Возвратиться к чему-то прочитанному, поразмышлять, подумать, поспорить в душе где-то с автором. Это совершенно иное, это жизнь!".

Накануне серию совместных мероприятий открыл мастер-класс от Николая Чергинца - председателя Союза писателей Беларуси, автора более 50-ти книг. Писатель представил свои новые работы, ответил на вопросы читателей, провел автограф-сессию.