Белгосфилармония приглашена для участия в международном конгрессе музыкальных организаций в Санкт-Петербурге

19 Апреля 2017 08:09

Форум десятый по счету, но наша страна принимает в нем участие впервые. С 20 по 23 апреля участники форума - представители филармоний стран СНГ - будут обсуждать проблемы менеджмента и новых влияний в концертной жизни.

Акценты конгресса - работа со зрителем и сохранение популярности концертов, привлечение молодой аудитории и "филармония на выезде".