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Белгосфилармония приглашена для участия в международном конгрессе музыкальных организаций в Санкт-Петербурге
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19 Апреля 2017 08:09

Белгосфилармония приглашена для участия в международном конгрессе музыкальных организаций в Санкт-Петербурге

Форум десятый по счету, но наша страна принимает в нем участие впервые. С 20 по 23 апреля участники форума - представители филармоний стран СНГ - будут обсуждать проблемы менеджмента и новых влияний в концертной жизни.

Акценты конгресса - работа со зрителем и сохранение популярности концертов, привлечение молодой аудитории и "филармония на выезде".  

  

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